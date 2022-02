Aygo X, il Suv da città secondo Toyota. Non ha elettrificazione ma punta tutto sull'accessibilità

Nel 2004 al Motor Show di Bologna un’automobile viene presentata al pubblico, ma non la può toccare: si può osservare solo da uno spioncino: è la Toyota Aygo che irrompe in un segmento – quello delle auto da città – dove tutti i costruttori vogliono esserci. Chi è nato in quell’anno oggi è già maggiorenne e i tempi sono cambiati, molto. Le case fuggono da questa fascia di mercato, e non perché non vi siano persone che hanno bisogno di auto così, ma perché le normative in tema di emissioni e sicurezza le rendono poco sostenibili da produrre. Eppure Toyota ci scommette ancora. Ed ecco allora la Aygo X, evoluzione di una specie che prende i geni delle auto a ruota alta – X sta per crossover e si legge “cross” – e rinuncia a qualsiasi forma di elettrificazione in nome di un altro caposaldo di Toyota: l’accessibilità.

La nuova Aygo X nasce sulla piattaforma GA-B, la stessa di Yaris e Yaris Cross ed è lunga 3,7 metri, ben 235 mm in più rispetto a prima. È larga 1,74 metri (+125 mm) e alta 1,51 (+50 mm), ma soprattutto cambia nelle proporzioni, con parafanghi nettamente più ampi, sottolineati da protezioni in plastica, e ruote (con cerchi da 17” o 18”) il cui diametro misura il 40% dell’altezza della vettura. Il frontale è morbidamente aggressivo mentre la coda è sottolineata dalla verniciatura bitono in nero che avvolge tutto il montante posteriore e, allo stesso tempo, è la parte che si ricollega idealmente di più all’Aygo della precedente era, con le luci verticali (full led come i fari) e il portellone interamente in vetro per un bagagliaio più grande di prima: si va da 231 (+60) a 829 litri. Anche l’abitacolo è un passo avanti per stile, ergonomia e possibilità di personalizzazione, ma non troppo per spazi ed accessibilità, aspetti per i quali i tecnici giapponesi hanno privilegiato più di prima chi siede davanti.

La strumentazione è raccolta e lo schermo a sfioramento del sistema telematico è all’altezza giusta: si può avere da 7, 8 o 9 pollici con aggiornamenti over-the-air, navigazione in cloud, Android Auto e Carplay wireless, servizi vari e possibilità di interagire con l’auto a distanza tramite app. È wireless anche la ricarica per lo smartphone e c’è un bell’impianto audio da 300 Watt. Nettamente migliorata la posizione di guida, quasi da sportiva, il volante di diametro ridotto è quello della Yaris e la visibilità è più ampia grazie ai montanti più arretrati e sottili e ad una linea di cintura bassa. Si vede bene anche dietro e, in ogni caso, ci sono retrocamera e sensori. Volendo, si può avere anche il tetto in tela apribile elettricamente.

La sicurezza è degna di una vettura di classe superiore: oltre alla frenata automatica d’emergenza (anche di notte e agli incroci), ci sono il sensore per l’angolo cieco, il mantenimento della corsia, il cruise control adattivo (ma solo oltre 30 km/h) e l’assistenza all’evitamento dell’ostacolo. Ed è tutto di serie. Per il motore i tecnici giapponesi hanno aggiornato il glorioso 3 cilindri mille da 72 cv la cui unica forma di elettrificazione è lo stop&start.

Ciononostante, Toyota dichiara consumi ed emissioni di CO2 pari a quelli delle concorrenti mild-hybrid, soprattutto con la versione dotata del cambio automatico-sequenziale CVT (4,7 litri/100 km pari a 107 g/km di CO2), disponibile in alternativa alla trasmissione manuale a 5 rapporti, davvero gradevole da manovrare. L’automatico si segnala per il buono spunto, le levette dietro al volante e il contributo di morbidezza che eleva ancora di più il comfort in città dove si apprezzano anche il raggio di sterzata ridotto e il lavoro delle sospensioni. L’Aygo X ha una base tecnica già valida per auto di segmento superiore e questa solidità si avverte chiaramente su strada dove sterzo, tenuta e sensazione di sicurezza vanno ben oltre le prestazioni offerte da un 3 cilindri tagliato per la città, ma senza velleità sportive.

La nuova Toyota Aygo X arriverà nei concessionari a febbraio per essere vista e le consegne inizieranno ad aprile con un listino che parte da 16.500 euro, da scontare di 3mila euro in caso di permuta o rottamazione. Tre gli allestimenti (Active, Trend e Lounge) più il Limited riservato alla fase di lancio. Interessante la formula della “mezza auto” con anticipo di 2.500 euro, la possibilità di personalizzare e variare la rata a piacimento e il valore residuo garantito. Ci sono anche il noleggio a lungo termine di Kinto e l’assicurazione pay per use: si pagano solo i chilometri percorsi (3 centesimi, 4 con la copertura Collision), qualsiasi siano la residenza e la classe di merito, per un minimo di 25 euro e un massimo di 75 euro al mese.