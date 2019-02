Captur, sempre piu innovativa: una Sport Edition e motore 1.3 tce fap per la compatta Renault

CATANIA – Renault aggiorna la Captur, il suv straniero di segmento B più venduto d'Italia, a poco più di un anno dal debutto della nuova generazione, la seconda, destinata ad arrivare probabilmente nel 2020. Sotto il cofano del modello viene montato il nuovo motore da 1.3 litri frutto della cooperazione tra l'Alleanza franco nipponica con Daimler. L'unità turbo benzina Tce ha il basamento “francese”, la testata tedesca ed il rivestimento dei cilindri giapponese (il Bore Spray Coating ripreso dalla Nissan Gt-R). Captur è il secondo modello della Losanga a disporre di questa nuova unità dopo la Scenic.



In termini di efficienza, la nuova unità assicura una miglioramento del 10%, vale a dire consumi compresi tra i 5,5 ed i 6 l/100 km. Il motore ad iniezione diretta con filtro antiparticolato omologato Euro 6d-Temp è declinato in due livelli di potenza: 130 e 150 cavalli, rispettivamente con 220 e 250 Nm di coppia. Il propulsore da 90 cavalli resta in gamma, ma la dinamica più spinta (che regala soddisfazioni in accelerazione e si dimostra elastico nell'allungo, anche se forse un filino rumoroso) permette alla Losanga di competere con i rivali che già offrono unità dalle prestazioni più “allegre”. Il motore più potente è offerto anche con il cambio automatico a doppia frizione a sei rapporti Edc.

Con il Model Year i clienti beneficiano anche di una dotazione di serie più ricca per la nuova variante Sport Edition, che guadagna sia i fari Full Led, sia la carrozzeria a due colori sia la Parking Camera. Questo allestimento è offerto a partire da 21.300 euro con il Tce 130. Dell'equipaggiamento fanno parte anche i cerchi da 16'', i sensori di parcheggio posteriore, il sistema Smart Nav Evolution con schermo tattile da 7'' e Radio DAB.

La versione “al quadrato”, la Sport Edition 2, include anche l'R-Link Evolution compatibil con Adroid Auto, Easy Access System II per accedere alla vettura senza impiegare le chiavi e, tra le altre cose, i cerchi da 17''. Captur è un modello destinato a diventare sempre più globale perché oltre che in Europa, Brasile e Russia verrà commercializzato anche su importanti mercati asiatici, dalla Cina al Giappone fino alla Corea del Sud. Gli ordini del suv con i nuovi motori ed il nuovo allestimento verranno aperti in marzo, mese nel quale sono anche previsti due porte aperte, il 16 e 17 ed il 23 e 24.