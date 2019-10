Citroen Berlingo, il multispazio sulla cresta dell’onda

MILANO - Sono ben 23 anni che Citroën Berlingo rappresenta l’ideale di vettura multispazio. Sufficientemente compatta per essere protagonista sia dentro che fuori la città, sufficientemente spaziosa per essere una valida alternativa alla classica station wagon. Due decadi in cui ha saputo tenere botta in un mercato in continuo fermento. Oggi è anche l’auto “ufficiale” del campione del mondo di windsurf, Matteo Iachino. Brand ambassador della filiale francese in Italia, che ha fatto di Berlingo la sua seconda casa. Fedele compagna di viaggio ad ogni allenamento.

Una vita come quella di Iachino dipende molto da come tira il vento, per questo spostarsi in auto e macinare chilometri è la regola. Ecco perché la soluzione Citroën Berlingo risulta essere ideale. Il multispazio della casa francese ha due caratteristiche peculiari. La prima è ovviamente il volume interno che è in grado di offrire. Volume che varia a seconda della versione di Berlingo. Due varianti, M ed XL, che differiscono per la lunghezza finale: da 4,40 metri a 4,75 metri, ognuna disponibile in configurazione cinque o 7 posti.

Questo implica delle variabili quando il tema della discussione è la volumetria a bordo. Infatti, quando si viaggia comodamente in 5, la capacità del bagaglio tocca quota 775 litri sul Berlingo M (110 in più rispetto al modello precedente), mentre sono 1050 su quello XL. Informazione più rilevante, se protagonista è Matteo Iachino, che impiega il multispazio francese per trasportare la propria attrezzatura, è sapere che il sedile del passeggero può essere completamente abbattuto.

In questo modo si può ottenere un pianale totalmente piatto, che consente una lunghezza di carico che arriva a 2,70 m per la versione M e 3,05 m per la versione XL. Perfetto per delle tavole da windsurf. La seconda peculiarità di cui è stato fatto solo cenno, è ovviamente la compattezza del mezzo. Certo la versione XL è lunga 4,75 metri, ma i 4,40 della M sono perfetti se un surfista come Iachino deve trovare parcheggio sulla difficile riviera ligure. Ci sono poi 28 vani portaoggetti per un totale di 186 litri complessivi. E nel caso vi doveste addentrare su strade sterrate, la Citroën Berlingo può essere equipaggiata con il sistema Grip Control dotato di Hill Assist Descent. Sistema in grado di regolare il sistema di controllo della stabilità e quello di trazione, in funzione della specifica situazione di marcia. Il conducente interviene su di un selettore dedicato. I prezzi del multispazio francese partono da 21.000 euro della Berlingo 1.2 PureTech da 110 cavalli in versione M, ma volendo è disponibile ad un prezzo ancora più basso, la versione BlueHdi da 75 cv a 20.550 euro.