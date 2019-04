Seat, al volante della gamma Tgi a metano: Arona, Ibiza e Leon ecologiche e funzionali

MADRID – Seat rilancia il metano offrendo il primo Suv al mondo alimentato a gas naturale, cioè la Arona Tgi. Con questo modello, il costruttore spagnolo del gruppo Volkswagen integra la gamma “alternativa” che è composta anche dalla Leon berlina e familiare e dalla Ibiza: la prima monta il nuovo 1.5 litri sovralimentato da 130 cavalli (20 più del precedente millequattro) e la seconda condivide lo stessa unità da 1.0 litri turbo da 90.



L'offerta a gas naturale, che può sostenere l'economia circolare se è bio, è completata dalla citycar Mii, che però monta sempre lo stesso motore da mille cc Mpi da 68 cavalli. Le varianti Tgi di Arona, Leon e Ibiza dispongono dell'omologazione “monovalente”, perché il serbatoio della benzina ha una capacità di appena 9 litri. Significa che i clienti possono beneficiare di trattamenti privilegiati sulla tassa di proprietà e di circolazione.

Ma, soprattutto, il metano conviene all'ambiente, oltre che al conto corrente. Le emissioni di CO2 sono inferiori del 25% e quelle delle NOx addirittura del 75% rispetto ad un motore a gasolio. Con 3,5 euro si percorrono 100 chilometri: il costo di gestione della gamma a gas naturale è decisamente conveniente perché consente di risparmiare il 30% rispetto al gasolio e circa il 50% rispetto al benzina. In movimento, le tre auto viaggiano sempre a metano con una sola eccezione: quando la temperatura è inferiore ai -10°.

I tre aggiornati modelli montano tre serbatoi (1 in acciaio e 2 in materiale composito di fibra di carbonio per la Leon) per un totale di 13,8 chilogrammi su Ibiza e Arona e di 17,3 per la Leon. Le autonomie a gas naturale sono di 360 e 440 chilometri. La percorrenza complessiva dichiarata per la Leon (206 km/h di velocità massima), offerta anche con la trasmissione Dsg, arriva a 580 chilometri. Nel test drive con la Arona tra Madrid e Avilà, la strumentazione di bordo riferiva di circa 400 complessivamente.

Seat ha i clienti più giovani in assoluto che, in Italia, hanno tra i 7 ed i 10 anni in meno rispetto agli altri marchi. Questa fascia di clientela sembra puntare alla razionalità e potrebbe apprezzare la promozione di lunga durata con la quale la filiale nazionale della casa spagnola accompagna il debutto dei tre aggiornati modelli, che con il finanziamento si possono avere a partire dai 129 euro al mese dell'allestimento FR della Ibiza Tgi, oltre all'anticipo. Il listino parte dai 16.530 euro della Ibiza Tgi, che beneficia di un incentivo di oltre mille euro che fanno scendere l'entry level a 15.400 euro. Per la Arona Tgi “bastano” 17.900 (18.800 di listino), mentre sulla Leon Tgi lo sconto supera i 3.000 euro (da 21.250 per la cinque porte).