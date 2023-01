Trionfi argentini tra moto e quad con Benavides e Andujar. Howes (Husqvarna) e Giroud (Yamaha) sempre 1° nella generale

RIAD – Il più giovane dei fratelli Benavides, Luciano, ha vinto la sesta tappa della Dakar 2023 riservata alla moto. Classe '96, il centauro argentino si è imposto con la sua Husqvarna (marchio che non ha mai vinto la Dakar e che dal 2013 è interamente controllato dall'austriaca Ktm) nella tappa più lunga del rally raid, quasi 770 complessivamente con arrivo nella capitale dell'Arabia Saudita, che ospita per la quarta volta la corsa. Luciano Benavides ha coperto quelli contro il tempo in 3.14:19''.

Skyler Howes (Husqvarna) si è piazzato secondo a 56 secondi consolidando il primato nella classifica generale perché Toby Price (Ktm) è arrivato terzo. L'australiano ha accusato un ritardo di 1:24'' dall'americano che ora lo precede di poco più di tre minuti e mezzo nella graduatoria assoluta. Con la Honda, Joan Barreda Bort ha conquistato il quarto posto, mentre il più quotato dei Benavides, Kevin (vincitore della Dakar del 2021), con la Ktm è arrivato quinto a 2:41'' dalla vetta. Il toscano Paolo Lucci (Ktm) si è dovuto accontentare della ventunesima posizione rimediando altri sei minuti dal francese Roman Dumontier (Husqvarna) che è in testa alla prova del Rally2 proprio davanti all'italiano, che occupa la diciottesima piazza assoluta.

Alla vigilia della tappa di sabato Howes guida la “carovana” davanti a Price e a Kenavides (a 7.01''). Barreda Bort ha recuperato due posti tornando a ridosso del podio, peraltro lontano quasi 4 minuti. Adrien Van Beveren (Honda) resta quinto a 1:23'' dallo spagnolo, ma deve guardarsi le spalle dal cileno Pablo Quintanilla (Honda) che accusa un ritardo di appena due secondi.

Nella prova riservata ai quad, è cominciata una sorta di “altra gara”. Dopo essersi imposto nelle prime quattro frazioni guadagnando oltre 47 minuti sul secondo, Alexandre Giroud (Yamaha Raptor) sembra aver deciso di rischiare meno. Quinto ieri, il francese si è classificato secondo oggi alle spalle dell'argentino Manuel Andujar con un ritardo di 4:17'', ma davanti a Francisco Moreno Flores, il secondo della generale, sul quale ha guadagnato tre minuti. Il sudamericano rende quasi 43 minuti al francese. Sul podio virtuale è tornato l'americano Pablo Copetti, che viaggia a quasi un'ora e 24 minuti dalla vetta.