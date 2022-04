Mercedes Classe T, il multispazio premium compatto stupisce per l’ampio spazio a bordo fino a 7 posti e la poliedricità di utilizzo

MILANO - I valori del nuovo multispazio Classe T di Mercedes si possono facilmente sintetizzare in pochi concetti, a ribadire che questo modello inedito rappresenta, verso l’alto, l’anello di congiunzione ideale con la più grande (e costosa) Classe V. In soli 4,498 metri di lunghezza e 1,811 di altezza, c’è infatti spazio per tutta la famiglia con ben tre seggiolini sul divano posteriore e l’utente può disporre di un vano di carico enorme per gli amanti delle attività nel tempo libero e delle avventure all’insegna dello sport. E non mancano nel nuovo multispazio Classe T le porte laterali scorrevoli - per salire e scendere rapidamente o garantire un’elevata flessibilità di carico - senza per questo penalizzare un design moderno e raffinato, in perfetta sintonia con il Dna della Stella a Tre Punte. Non a caso Mercedes lancia Classe T con lo slogan ‘Life gets big’ che a grandi linea si può tradurre “La vita a bordo diventa comoda” proprio per la quantità di spazio disponibile, grazie anche alla facilità di gestione delle sedute e quindi delle configurazioni.

«Con nuova Classe T la nostra gamma di prodotti si arricchisce di un autentico modello compatto premium, che come nessun altro è in grado di combinare spazio e funzionalità a stile e confort - afferma Mathias Geisen, responsabile Mercedes‑Benz Vans - Classe T è perfetta per tutti coloro che hanno bisogno di più spazio: dalle famiglie dinamiche, agli sportivi amanti del tempo libero. Con questo modello portiamo avanti con coerenza la nostra strategia di crescita nei segmenti premium»- Sviluppata e prodotta in collaborazione con Renault, nuova Classe T offre un’accattivante opportunità di ingresso nel mondo Mercedes, coniugando multifunzionalità e ampi spazi con un equipaggiamento di alta qualità (si va dal sistema di infotainment MBUX di serie, al freno di stazionamento elettrico, passando attraverso cerchi in lega leggera da 17 pollici disponibili a richiesta). Ci sono anche il sistema Keyless Go o illuminazione di atmosfera fino alle sedute in rivestimento sintetico Artico/Microcut oltre a un completo equipaggiamento di sicurezza con sette airbag e numerosi sistemi di assistenza alla guida (ADAS) la rendono una vettura moderna e affidabile ideale per famiglie e per tutti gli amanti delle attività nel tempo libero.

Per l’introduzione sul mercato - prevista in luglio nel nostro mercato con prezzi che partiranno da sotto i 30mila euro, Iva compresa - saranno disponibili un motore diesel e uno a benzina rispettivamente con due livelli di potenza. Tutti i motori dispongono anche della funzione ECO Start/Stop. In particolare il 4 cilindri a gasolio diesel OM 608 - che riprende quello impiegato nella famiglia dei modelli compatti Mercedes - verrà proposto per la versione 160 d con 95 Cv e nella T 180 d con 116 cv. Quest’ultima variante dispone anche della funzione overpower/overtorque, che eroga temporaneamente una potenza fino a 120 cv e una coppia da 295 Nm. Anche i due motori quattro cilindri a benzina 1,3 litri M 200 utilizzano la sovralimentazione con turbocompressore e l’iniezione diretta. Mercedes T 160 viene proposta con 102 cv, potenza che sale nel modello top di gamma T 180 a 131 cv. Anche nei motori a benzina i filtri antiparticolato sono parte integrante del sistema di post-trattamento dei gas di scarico. Oltre al cambio manuale a sei marce, i due modelli diesel e benzina più potenti possono essere equipaggiati anche con il cambio a doppia frizione a sette rapporti (DCT).