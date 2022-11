Honda, tutta l’offerta è elettrificata. La nuova Civic svetta per efficienza e tecnologia

Honda riscrive in chiave ibrida la storia della Civic, la berlina sportiva che, dal 1972, ha venduto oltre 27 milioni di unità in 170 Paesi. L’undicesima generazione, Honda Civic e:HEV, ha un sistema full hybrid composto da una batteria agli ioni di litio con capacità di 1,05 kWh, due motori elettrici (complessivamente 135 kW con 315 Nm di coppia massima) e un motore benzina 2.0 litri a ciclo Atkinson da 105 kW di nuova progettazione. Percorre fino a 840 km con un pieno (test WTLP) e raggiunge livelli di emissioni fino a 89 g/km di CO2. Si autoricarica senza bisogno di colonnina elettrica. Il propulsore ibrido di Honda ha anche un sistema intelligente che passa automaticamente fra le tre differenti modalità di guida, Electric Drive, Hybrid Drive ed Engine Drive. La modalità Electric assicura un’accelerazione potente e scattante nelle partenze da fermo proprio come un’auto elettrica; funziona anche a velocità moderate per un’esperienza di guida fluida e silenziosa.



A conferma dell’impegno ecologico di Honda, che in Europa venderà solo modelli elettrificati entro la fine del 2022, il sistema full hybrid si ritrova sui Suv HR-V e CR-V (il più grande della gamma della casa giapponese) e su Jazz, la compatta per la città. Per i contesti urbani il costruttore propone anche “Honda e”, la sua prima 100% elettrica: sportiva, potente e agile, la batteria ad alta capacità da 35.5 kWh raggiunge l’80% di carica in 31 minuti con la ricarica rapida (caricatore da 50 kW). Autonomia massima fino a 222 km (nel ciclo WLTP) con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 8.3 secondi.