Impreza, XV e Forester: Subaru punta su e-Boxer vincere la sfida ecologica

ROMA - La casa delle Pleiadi sta aggiornando la propria gamma. In realtà non tanto sul fronte dei modelli, quanto alla voce motori. Una scelta resa necessaria dalle sempre più restringenti normative europee. Così, la scelta condivisa da modelli come Subaru XV e Forester, e pure dalla media Impreza, vero bestseller giapponese, è quella di dotarsi della tecnologia ibrida. Il celebre boxer di due litri da 150 cavalli è coadiuvato da un piccolo motore elettrico collocato nella zona del cambio, rigorosamente Lineartronic. Scendono poi in campo un pacco batterie agli ioni di litio posizionato nella zona del vano bagagli. Tale sistema ibrido prende il nome di e-Boxer. Un significativo recupero di energia che consente di ridurre i consumi e le emissioni. Nel 2025 arriverà un’elettrica prodotta in collaborazione con Toyota.