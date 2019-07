Audi Q5 Phev, arriva l'ibrida plug in dal carattere molto sportivo

BAJA SARDINIA - Il tramonto al Phi Beach di Baja Sardinia, uno dei più belli dell’isola dice la gente del posto, è l’alba italiana della prima Audi ibrida e ricaricabile della nuova gamma elettrificata. Quella con la quale la filiale nazionale della casa dei Quattro Anelli “naviga” idealmente assieme alla One Ocean Foundation presieduta dalla principessa Zahra Aga Khan e che ruota attorno allo Yacht Club Costa Smeralda. È la variante plug-in del Suv Audi Q5, la 55 Tfsi e quattro (con tecnologia Ultra), esibita in anteprima nazionale nell’esclusiva località turistica della Gallura. È uno dei modelli dell’offensiva a batterie del costruttore di Ingolstadt. Solo che la Q5 non è un veicolo qualunque, ma il best seller della gamma “Q” e pertanto altamente simbolico. Un po’ come l’abbinamento con la Sardegna a l’impegno, che va avanti da 12 anni, con il glorioso Yacht Club, esteso da due anni anche alla Fondazione a difesa dei mari, che avrebbero diritto ad essere rappresentati ad uno dei molti consessi planetari in cui si decidono le sorti del pianeta visto che sarebbe la settima economia mondiale. Una “potenza” troppo silenziosa per farsi ascoltare.



Audi Italia è fra i finanziatori del progetto, che oltre alla sensibilizzazione verso comportamenti più sostenibili e rispettosi si occupa anche di ricerca. E i dati di alcune analisi sono molto più preoccupanti: ad esempio sulla concentrazione di plastiche nelle acque del Mediterraneo, che in alcune aree sono pari a quelle del plancton. L’alba della nuova era elettrificata comincia ufficialmente in autunno, quando la Audi Q5 Phev (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) arriverà nelle concessionarie italiane. Il prezzo è già stato fissato e gli ordini sono già aperti: si parte da 63.300 euro, cambio automatico a sette marce S Tronic compreso. Per la meglio equipaggiata declinazione Business, una delle due a listino, occorrono 1.500 euro in più. Lungo 4,66 metri, il Suv viene illuminato dagli ultimi raggi di sole e riflette il nuovo spirito della casa dei Quattro Anelli con la sua percorrenza a zero emissioni, che nel ciclo Wltp, raggiunge i 45 chilometri. Una soluzione che rende molto urbano un veicolo imponente: le emissioni di Co2 sono comprese fra i 48 ed i 62 g/km. I consumi combinati dichiarati possono scendere fino ai 2,1 litri per 100 km: niente male per un veicolo che, a secco, pesa oltre 2.100 chilogrammi. Gli ingegneri hanno abbinato il turbo benzina da 2.0 litri e 252 cavalli all’unità elettrica da 104 kW per raggiungere una potenza di sistema di 367 cavalli e 500 Nm di coppia, disponibili già a 1.250 giri. La batteria, sistemata sotto il vano bagagli (che si ricarica in 2 ore impiegando il cavo di serie ed allacciandosi ad un colonnina da 7,2 kW) ha una capacità di 14,1 kWh.

Le prestazioni sono quelle che ci si aspetta da un’Audi: 239 km/h di velocità massima con uno spunto da 0 a 100 in 5,3 secondi. Chi sta al volante può dare il suo contributo all’ottimizzazione dell’uso dell’energia scegliendo fra diverse modalità di guida, incluse quella completamente elettrica (Ev) e quelle che mantiene il livello di carica della batteria (Hold). In realtà, il Predictive Efficiency Assist assicura già un contributo significativo alla razionalità dei consumi, oltre che del comfort di bordo. Il sistema di recupero di energia in frenata (fino a 80 kW) è una derivazione di quello della e-tron, il primo modello sviluppato ad Ingolstadt per essere elettrico. Dal punto di vista estetico, il Suv plug-in si distingue per la griglia specifica “single frame” e per il pacchetto S Line per gli esterni che include paraurti, longarine sottoporta, prese d’aria ed estrattori sportivi. I cerchi in lega da 18” sono di serie, così come, tra le altre cose, il climatizzatore automatico a tre zone, i fari Full Led e la radio Dab digitale. Con la Q5 55 Tfsi e quattro Audi è pronta a prendere il largo.