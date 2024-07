Mini Cooper S John Cooper Works: la sportività va in città. Dettagli specifici e tanta grinta per la più affilata delle Mini

La MINI Cooper S offre piacere di guida e agilità anche in città, per via delle sue dimensioni compatte, dello sterzo preciso e diretto, della trasmissione automatica di stampo sportivo, dei freni potenti, e del baricentro basso. Inoltre, l'incremento della carreggiata aiuta la dinamica, e consente di sfruttare al meglio le potenzialità del motore 2 litri turbo da 204 CV e 300 Nm di coppia, che le consente di scattare da 0 a 100 km/h in 6,6 secondi. La versione John Cooper Works aggiunge dettagli esclusivi che ne sottolineano il DNA sportivo, come gli elementi aerodinamici anteriori e posteriori, ed il logo specifico, in rilievo, con una combinazione di colori che annovera il rosso, il bianco ed il nero. Ulteriori dettagli sono rappresentati dal tetto a contrasto e dalle calotte dei retrovisori di colore nero, dalle pinze dei freni griffate JCW, e dagli esclusivi cerchi da 17 e 18 pollici.

L'abitacolo della MINI Cooper S John Cooper Works presenta sedili sportivi realizzati in pelle sintetica nera, un motivo nero e rosso per la zona rivestita in tessuto della plancia, ed il display OLED ad alta risoluzione con diametro di 24 cm, che sfoggia la modalità GO-KART per rendere l'auto più reattiva. Dotata di tutti gli aiuti alla guida di ultima generazione, questa MINI di stampo sportivo, grazie al Parking Assistant Professional, offerto in opzione, svolge in autonomia le manovre di parcheggio.