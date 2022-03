Purosangue, ecco la prima foto ufficiale del Suv Ferrari. Grintoso, elegante, riconoscibile. Arriva quest'anno

MARANELLO - Ci volevano le foto rubate nello stabilimento di Maranello per spingere Ferrari a mostrare la prima immagine ufficiale del nuovo supersuv Purosangue. La Casa del Cavallino Rampante ha infatti utilizzato Twitter per rispondere alle voci - diffuse nei giorni scorsi attraverso i social in tutto il globo - dell’imminente lancio di questo modello inedito e tanto atteso. «Quelle che avete sentito sono solo voci - ha twittato Ferrari dal suo account ufficiale - e siamo felici di confermare che sono vere, almeno alcune di esse. Tutto verrà svelato più avanti nel corso dell’anno». Poche parole, nello stile di Maranello, che sono accompagnate però da una vista frontale di Purosangue che vale più di un fascicolo completo di spiegazioni di design e di marketing. Il nuovo supersuv è bello, grintoso, personale. E soprattutto fuori dal coro, come solo una vera Ferrari sa essere. Primo modello del Cavallino Rampante a cinque veri posti, con carrozzeria alta e silhouette da crossover / shooting brake più che da vero sport utility, Purosangue potrebbe anche essere l’ultima auto Ferrari a proporre anche il V12 benzina, così come lo conoscono e lo apprezzano in tutto il mondo. Ma anche queste sono voci. Per la Verità ci sarà ancora un pò da aspettare.