Smart, primo scatto del Suv compatto 100% elettrico. In attesa del reveal all'IAA Mobility di Monaco

A due mesi dal reveal dei primi design sketches, smart Automobile Co., Ltd svela oggi il primo ‘scatto’ del nuovo concept suv compatto, 100% elettrico, che farà il suo debutto in anteprima mondiale, insieme al brand Mercedes-Benz, all’ IAA Mobility di Monaco, la prima metà di settembre. Il design degli esterni, come si evince da questo primo scatto, identifica la trasformazione del marchio: “Smart evolve, diventa più premium e high-tech, acquisendo un livello di sofisticazione e qualità ancora più elevato - ha detto Kai Sieber, Head of Design smart nel team di Gorden Wagener, definendo il prodotto dal punto di vista stilistico - L’immagine dall’alto ci rivela uno degli elementi centrali del design: il grande cristallo panoramico, dotato di illuminazione dedicata, crea un effetto ottico in grado di far fluttuare il tetto sul corpo vettura.”

“L’elegante livrea in due toni di colore - continua Kai Sieber - che accosta un corpo vettura in glossy white ad un tetto verniciato in oro - enfatizza l’eleganza e le qualità del concept esuv”. Nel frattempo, mentre si lavora al nuovo corso stilistico, il marchio si prepara ad un nuovo modello di vendita e distribuzione: “Smart nasce con la chiara ambizione di creare le migliori soluzioni di mobilità per il futuro - ha dichiarato Daniel Lescow, Vice President of Global Sales, Marketing & After-Sales of Smart - Per questo, intende sviluppare un rapporto diretto con i clienti ed i propri fan, cui offrirà - grazie ad un approccio data driven - un’esperienza di acquisto semplice e trasparente, su tutti i canali. Inoltre, supporteremo l’impegno dei nostri futuri partner retail per offrire la migliore esperienza di acquisto ed assistenza di sempre”.