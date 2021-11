Subaru, ecco Solterra. La prima elettrica globale sviluppata con Toyota e disponibile dalla metà del 2022

TOKYO - La Subaru ha presentato il primo autoveicolo interamente elettrico che sarà venduto a livello globale, e inizialmente disponibile in Giappone, Europa, Cina e Stati Uniti a partire dalla metà del prossimo anno. Il modello Suv, sviluppato con la Toyota, prenderà il nome di Solterra, e rientra nell’obiettivo di Subaru di completare la transizione graduale dai motori a combustione interna ai propulsori ibridi per la mobilità con emissioni zero. «Dal momento che il mercato delle auto elettriche non è ancora maturo, ci stiamo muovendo in collaborazione con la Toyota», ha detto in una conferenza l’amministratore delegato di Subaru, Tomomi Nakamura.

La Subaru già dal 2009 commercializzava una vettura elettrica in Giappone, ma la Solterra è il primo veicolo che sarà disponibile a livello globale. Il modello a quattro ruote motrici ha una autonomia di 460 chilometri con una singola carica, mentre quello a trazione singola può viaggiare fino a 530 chilometri. La stessa Toyota, considerata tra i pionieri della propulsione ibrida ma relativamente nuova tra i costruttori di motori a propulsione elettrica, punta a introdurre 15 modelli da qui al 2025, e ha annunciato un investimento del valore di 11,7 miliardi di euro nei prossimi 10 anni nelle batterie.

La prima casa auto mondiale controlla un quinto di Subaru e ha una partecipazione del 5% nel capitale di Mazda, un’altra azienda molto attiva nella conversione del mercato delle quattro ruote dai motori tradizionali a benzina alle fonti alternative.