Partito Tour 2019 di Honda Marine lungo le coste italiane. A maggio tra i super yacht del Salone di Viareggio

ROMA - La bella stagione è ormai alle porte e il mondo della nautica si mobilita per tenere viva l’attenzione sui prodotti di ultima generazione, da vedere, provare e, magari, acquistare last minute. In prima linea, su questo fronte, c’è Honda Marine Italia, che ha anticipato di qualche giorno l’arrivo della primavera dando il via, nel weekend del 16 e 17 marzo, in contemporanea a Roma e a Palermo, alla seconda edizione dell’Honda Marine Tour, manifestazione organizzata lungo le coste italiane, tra Liguria, Toscana, Lazio, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia: un evento itinerante che offre la possibilità ai potenziali acquirenti di provare liberamente e gratuitamente in mare i prodotti di ultima generazione.

Al nuovo Marina Center di Ostia come al Centro Nautico Gentile di Mondello (Palermo) è stato dunque possibile vedere da vicino e provare in acqua la gamma più recente dei V6 fuoribordo della casa giapponese, articolata nelle potenze di 175, 200, 225 e 250 hp. A disposizione per i test anche le barche della neonata linea 4XC realizzate in collaborazione con Ranieri International, il cantiere calabrese che con Honda ha un rapporto privilegiato.

L’Honda Marine Tour 2019 proseguirà fino a fine maggio secondo il seguente calendario: 4-5-6-7 aprile appuntamento a La Spezia, presso il Pagliarini International Boats di Porto Lotti; poi tre appuntamenti in Puglia: il 6-7 nel porto turistico di San Foca (Lecce); il 13-14 a Brindisi, presso il cantiere Naval Balsamo di Antonio Mangé, e il 27-28 a Rodi Garganico (Foggia) presso Go Nautica.

Il 26-27-28 aprile sarà la volta della Toscana, a Marina di Pisa, mentre il 4 e 5 maggio il tour Honda farà tappa al Porto del Circeo presso la Base Nautica Boat Center. Il weekend del 10-11-12 maggio appuntamento in Sicilia, ad Acitrezza (Catania). In contemporanea, ma solo per le giornate dell’11 e 12, tappa in Campania, per l’appuntamento con il Centro Nautico Marinelli, a Bacoli; una settimana dopo (18-19 maggio) ancora Campania, ma a Salerno, presso la Tecnomotors Seaway Ormeggio Autuori del Molo Manfredi. Il 24-25-26 maggio chiusura in Calabria, nel Marina Resort del porto di Cetraro.

Tra le iniziative annunciate da Honda Marine Italia per la stagione 2019 – vale la pena ricordarlo – spicca anche la partecipazione al Versilia Yachting Rendez-Vous in programma a Viareggio dal 9 al 12 maggio: un evento dedicato alla grande nautica di lusso, dove però non mancheranno rappresentanti della cosiddetta “piccola nautica”, in quanto insostituibili figure di supporto come fornitori di toys e tender. «L’appuntamento di Viareggio – ha dichiarato in proposito Francesco Pichelli, department manager Power Equipment Division di Honda Motor Europe - ci sembra il contesto ideale per presentare la nostra gamma di motori fuoribordo e di tender pensati per gli yacht visibili al VYR e che spesso nascono proprio a Viareggio. Gli anni precedenti abbiamo ricevuto feedback positivi dai nostri rappresentanti locali e quest’anno la casa madre ha deciso di essere presente direttamente».