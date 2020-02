Bmw Tecnology Day: uno sguardo sul futuro delle due ruote targate Monaco

MIRAMAS - Technology Day di Bmw. Appuntamenti per uno sguardo su cosa prepara per il futuro la casa tedesca. Quest’anno è stato scelto l’impianto di Miramas in Provenza, quello che è diventato un vero e proprio laboratorio di ricerca e collaudo di Bmw. Piste per testare tutto, dalla velocità agli ammortizzatori, dal comfort alla connettività. Test su test con collaudatori impegnati a provare ogni più piccolo particolare di auto e moto.

Non solo test per le nuove auto e le nuove moto. Negli hangar di Miramas si controllano anche i risultati degli estenuanti collaudi sulle strade e sulle piste del mondo. Durante la visita era sotto esame una GS 1250 reduce da un collaudo da mezzo milione di chilometri. Le sofisticatissime apparecchiature a disposizione permettono di verificare ogni particolare della moto, dal motore al telaio, dalla trasmissione ai freni e così via.

Dallo studio analitico dell’utilizzo del mezzo idee per migliorare quelli del futuro. Bmw Motorrad a Miramas ha mostrato anche come le indicazioni provenienti dall’uso e dalle particolari condizioni di utilizzo contribuiscono allo sviluppo del prodotto. In Bmw confluiscono i dati rilevati dalle concessionarie durante i tagliandi o gli interventi di manutenzione. Naturalmente il cliente può rifiutare la trasmissione di questi dati per la privacy.

Il futuro è elettrico. Ma per avere una diffusione è necessaria una rete di stazioni per la ricarica rapida soprattutto nelle aree extraurbane. Bmw sottolinea che oggi, in Germania ad esempio, sono principalmente montate vicino alle autostrade. Per le moto, le splendide aree motociclistiche come le Alpi sono oggi quasi prive di punti di ricarica rapida. È evidente, quindi, che punto di vista del cliente ci vorranno alcuni anni prima che le motociclette elettriche diventino interessanti.