GM conferma due nuovi modelli EV premium con brand Buick. Potrebbero ispirarsi a concept Enspire

DETROIT - GM aggiorna i suoi programmi di elettrificazione annunciando l'arrivo di due nuovi modelli Buick, che affiancheranno gli imminenti GMC Hummer EV e Cadillac Lyriq, oltre al suv compatto che sostituirà la Chevrolet Bolt EV. Nell'ambito del piano che prevede 20 fra auto e light truck 100% elettrici entro il 2023, Buick schiererà due inediti crossover a batteria, uno con linee da suv-coupé e l'altro più vicino al mondo del suv. Analogamente al nuovo Cadillac Lyriq, anche i due prossimi EV del brand Buick saranno basati sulla piattaforma BEV3 di del Gruppo GM e useranno batterie con tecnologia Ultium entro il range che va da 50 kWh a 200 kWh, arrivando così ad un'autonomia massima di 650 km.

L'evidente intenzione di GM con l'operazione Buick è di contrastare l'offensiva lanciata da Ford con la recente Mustang Mach-E oltre che di cercare di 'tamponare' il successo di Tesla sui vari mercati mondiali compresa la Cina dove il brand Buick è molto apprezzato. Non è dunque azzardato immaginare che l'aspetto di uno o di entrambi questi nuovi modelli sia fortemente ispirato al concept Enspire che General Motors aveva presentato al Salone di Pechino del 2018. Pensato per soddisfare la crescente domanda di EV premium da parte della clientela cinese, il suv Enspire aveva una linea più da crossover che da vero sport utility ed evidenziava un abitacolo molto luminoso con comode poltrone anche ai posti posteriori, come piace ai cinesi,con schermi Oled per la multimedialità e network alta velocità basato su collegamenti 5G. Nella versione del 2018 Enspire si avvaleva di un motore da 410 kW (pari a 550 Cv) che permette di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 4 secondi.