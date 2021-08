Mercedes 450 SL, in vendita l'auto di Bono Vox. Acquistata nel 1980 dal cantante degli U2 dopo il primo successo “Boy”

DUBLINO - Una Mercedes 450 SL degli anni Ottanta con un passato 'musicale' di tutto rispetto. La vettura è quella che il cantante degli U2, Bono Vox, al secolo Paul David Hewson, comprò nel 1980 subito dopo il primo grande successo della band irlandese, con l'album 'Boy'. La Mercedes, con tutte le modifiche allora volute da Bono e che poi, nel corso degli anni, ha cambiato proprietario anche per motivazioni legate ad iniziative benefiche, è ora stata messa in vendita sul sito d'aste Car & Classic.

L'auto, che oggi si trova a Dublino e la cui livrea è di colore grigio, ha ricevuto una serie di modifiche volute dalla rockstar che hai tempi dell'acquisto era ventenne. In particolare, gli interni sono stati profondamente modificati, tanto nei rivestimenti che hanno visto la sostituzione di quelli 'sobri' in stile Mercedes con altri di tipo maculato, quanto e soprattutto nell'impianto audio. L'abitacolo è infatti cosparso di altoparlanti, frutto di una modifica richiesta espressamente dal cantante ad Alpine, specializzata in impianti audio, perché realizzasse su misura un sistema sonoro che ai tempi costò a Bono qualcosa come 12 mila sterline.

L'intero impianto sprigionava una potenza tale per cui lo stesso cantante irlandese pare temesse che potesse prendere fuoco, motivo per cui nell'abitacolo della speciale Mercedes fa bella vista di sé un estintore pronto all'uso. Dopo essere stata utilizzata da Bono, la Mercedes passò di mano alla Pepsi, alla quale lo stesso artista la vendette nel 2000, in occasione di una racconta fondi a scopo benefico. Il contachilometri della 450 SL segna circa 260 mila chilometri percorsi e recentemente è stata sottoposta ad alcuni lavori di manutenzione.