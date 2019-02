Pochi tasti, tanta sostanza per Opel GT X Experimental

MILANO - Opel GT X Experimental. Un nome così lungo e articolato per raccontare una serie di contenuti innovativi che caratterizzeranno le vetture tedesche del futuro. La guida autonoma di livello 3 e il sistema propulsivo elettrico sono solo alcuni “dettagli” tecnici. Anche perché il piano PACE! Prevede che dal 2024 ogni linea di modelli della Casa tedesca abbia in gamma un modello elettrificato (sia esso ibrido od elettrico).



In dote la nuova Opel GT X Experimental porta uno stile inedito, tendente al minimalismo più assoluto. Il volante rimembra il passato della Casa tedesca, mentre la serie di schermi che sovrastano la plancia riporta diritti al futuro. Considerazioni legate alla volontà di realizzare una concept, e in futuro una famiglia di vetture, il cui interno non sia fonte di distrazione, ma invece l'occasione per creare un momento di convivio. Tasti ridotti ai minimi termini, mentre le bocchette di areazione sono state inserite dietro gli schermi. Singolare e anche utile (da un certo punto di vista) che i diffusori nella zona dei poggiatesta possano essere rimossi per ascoltare la musica anche quando non si è a bordo dell'auto.

“Grazie al piano PACE! abbiamo una chiara idea di come creare un futuro di successo per Opel. Una forte identità di marca riveste un ruolo fondamentale per tornare al successo in modo sostenibile. La nostra Brand Concept mostra come questi valori prenderanno vita nei prodotti futuri della Casa. I nostri ingegneri e designer hanno tradotto queste idee nella Opel GT X Experimental in modo brillante, una vettura che mostra chiaramente come Opel vede la mobilità del futuro”, ha spiegato Michael Lohscheller, CEO di Opel.