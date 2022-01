Opel, pioggia di nuovi modelli nel 2022. Da Grandland ad Astra, sarà un anno ricco di novità

MILANO - Per il 2022 Opel punta su una pioggia di nuovi modelli. Se gli scorsi dodici mesi sono stati bulli di Mokka e Mokka-e, dell’anteprima mondiale della nuova Astra, della Manta GSe ElektroMOD e di altri modelli, nel 2022 il costruttore tedesco proseguirà nel proprio percorso portando sulle strade di tutta Europa importanti veicoli, tra i quali spicca la nuova generazione di Opel Astra. Il 2022 è poi anche un anno speciale per la casa automobilistica che festeggerà il 160ø anniversario da quando Adam Opel gettò le fondamenta dell’azienda che, inizialmente fabbricava di macchine da cucire. «Oggi stiamo già realizzando il futuro dell’automobile - ha dichiarato Uwe Hochgeschurtz, CEO Opel - dal design bold and pure, emozionante ed elettrizzante da ogni punto di vista. Nel 2022 assisteremo al lancio delle nostre vetture di grandissimo successo nella categoria delle compatte, Opel Astra e Opel Astra Sports Tourer, oltre al nuovo Opel Grandland.

Inoltre abbiamo recentemente completato la nostra gamma di sistemi di propulsione sostenibile a zero emissioni di CO2 grazie a Opel Vivaro-e HYDROGEN, un veicolo commerciale a celle a combustibile in grado di soddisfare ogni esigenza». All’inizio dell’anno, Opel tornerà subito a lavorare a pieno regime presso lo stabilimento di Eisenach. La produzione del nuovo Opel Grandland (comprese le versioni elettriche plug-in hybrid) è in avvio proprio qui a gennaio e l’ammiraglia SUV del marchio giungerà dopo poco tempo ai primi clienti. La nuova Opel Rocks-e è già sul mercato di casa. In Germania, il primo SUM (Sustainable Urban Mobility) Opel può essere guidato dagli adolescenti a partire da 15 anni di età con patente di categoria AM2. Se la Opel più piccola, la Opel Rocks-e, si fa notare nel traffico urbano, entrerà in servizio attivo anche la Opel più grande, il nuovo Opel Movano, anche nella versione elettrica Opel Movano-e. Nei prossimi mesi, poi, tutte le attenzioni saranno rivolte alla nuova generazione di Opel Astra. Dopo l’anteprima di settembre 2021, la nuova Opel Astra 5 porte sarà disponibile già dalla prossima primavera, anche nella versione plug-in hybrid.

Opel Astra-e elettrica completerà l’offerta nel 2023. Presto sarà anche la volta della nuova Opel Astra Sports Tourer che sarà ufficialmente presentata in anteprima mondiale. Anche la versione station wagon sarà disponibile in versione tradizionale ed elettrica plug-in hybrid a partire dalla prossima estate. «Il 2022 sarà un anno veramente elettrizzante per Opel - ha dichiarato Fabio Mazzeo, responsabile di Opel Italia - e per tutti i clienti, amici e appassionati del marchio. Noi di Opel vogliamo prendere i successi e l’energia dell’anno appena trascorso e portarli nel futuro. Nei prossimi mesi Opel presenterà molte novità entusiasmanti, emozionanti e innovative».