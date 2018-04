Missile 911 GT3 RS da record: è la terza Porsche “targata” sotto i 7 minuti al Nurburgring

NURBURGRING - Sotto i 7 minuti. Al Nurburgring ci è riuscita anche la Porsche 911 GT3 RS che diventa così la terza auto di serie di Zuffenhausen ad aver infranto questa barriera dopo la 918 Spyder e la 911 GT2 RS. Sei minuti, 56 secondi e 4 decimi è il tempo ufficiale fatto segnare dalla sportiva tedesca nelle mani di Kévin Estre lo scorso 16 aprile sul cosiddetto “Inferno Verde” che ha condiviso questo tentativo anche con un altro pilota Lars Kern insieme hanno compiuto 4 giri, tutti al di sotto dei 7 minuti. Ma è stato il 29enne Estre – che con le insegne della Cavallina corre nel WEC con la 911 RSR – ad aver fatto segnare “il” tempo iniziando il suo giro migliore alle 11:40 quando la temperatura dell’aria era di 14 gradi e quella dell’asfalto era di 18 gradi.

Una sfida in famiglia. La GT3 RS è dunque la terza Porsche di serie ad essere scesa sotto i 7 minuti alla Northschleife, un club decisamente esclusivo condiviso con le Lamborghini Huracàn LP640-4 Performante (6’52”01) e la Aventandos LP750-4 Superveloce (6’59”73), dunque anche loro parte della grande famiglia Volkswagen, ma con la trazione integrale. Ma la regina è la 911 GT2 RS con 6’47”25 – ottenuto proprio da Kern lo scorso settembre – che è la 911 e la Porsche di serie più potente grazie ai 700 cv del suo boxer 6 cilindri biturbo 3.8 che le permette prestazioni terrificanti (340 km/h, 0-100 km/h in 2,8 secondi). La GT3 RS è invece la 911 più potente con motore aspirato ed è spinta dal suo 4 litri da 520 cv capace di girare fino a 9.000 giri/min per prestazioni comunque da brivido (312 km/h, 0-100 km/h in 3,2 s.).

Fame di record. La Porsche ribadisce in questo modo il ruolo del suo “master model” e la sua vocazione divisa tra le auto sportive e la pista. La dimostrazione di forza arriva pochi giorni dopo che la 919 Evo ha inaugurato il tour di addio sbriciolando il record assoluto di Spa-Francorchamps. La prossima tappa è – guarda caso – il Nurburgring per il 12 maggio, in concomitanza con la 24 Ore. L’obiettivo non dichiarato è battere il record assoluto: 6’11”130 fatto segnare da Stefan Bellof sulla Porsche 956 Gruppo C il 18 maggio 1983.