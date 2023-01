Renault lancia “Reinvent Twingo” per creare una showcar. Il contest per celebrare i 30 anni della citycar

Trent’anni di Renault Twingo, la popolare citycar capace di reinventarsi per stare sempre sulla cresta dell’onda, anche all’alba dell’era elettrica della mobilità. Per celebrare la ricorrenza, Renault lancia «Reinvent Twingo», un invito ai partecipanti ad immaginare la propria Twingo con l’Intelligenza Artificiale. Volante, sottomarina, spaziale o di cioccolato: dal 1ø febbraio al 31 marzo 2023, il pubblico è invitato a creare, immaginare e reinventare Twingo con l’Ingegneria Artificiale.

Questi strumenti per la generazione di immagini ad alte prestazioni e di facile accesso permettono di creare on demand stupendi visual utilizzando parole chiave. Per inviare un’interazione, basta postare la propria creazione sulla piattaforma preferita con l’hashtag #ReInventTwingo. Dal digitale al reale, Renault darà vita ad una showcar direttamente ispirata dalle interazioni ricevute.