Volkswagen annuncia “rivoluzione” digitale per rete suoi Dealer. Dal 2020 servizi h24 e nuovo modello vendita e assistenza

WOLFSBURG - Volkswagen ha annunciato un ambizioso piano che rivoluzionerà la sua organizzazione commerciale nel mondo per fare in modo che concessionarie, show room, officine e altri punti di “interfaccia” con il cliente - compresi quelli virtuali presenti nel web - si adattino al futuro e alle mutate esigenze del mercato. Questo nuovo modello di vendita e di assistenza - lo ha detto Juergen Stackmann, membro del board con responsabilità per le vendite del marchio Volkswagen durante l’European Dealer Council che si è svolto a Berlino - sarà lanciato in Europa a partire dall’aprile 2020 ed ha fra i principali obiettivi quello di fornire, sulla base di una identificazione personale del cliente Volkswagen, un supporto continuo e continuo 24 ore su 24 per i possessori dei vari modelli, andando così ben oltre la semplice vendita dei veicoli.

«Questo è il passo giusto al momento giusto - ha affermato Stackmann - Abbiamo adottato questo approccio perché il nostro ambiente aziendale sta cambiando a un ritmo rapidissimo in vista delle nuove tecnologie, delle aspettative dei clienti e dei nuovi attori del mercato». Questo nuovo modello di vendita sarà guidato dalla progressiva digitalizzazione e connettività della flotta Volkswagen, che raggiungerà un nuovo livello con l’introduzione della gamma ID 100% elettrica completamente connessa nel 2020. Da quel momento in poi, i clienti Volkswagen con il loro numero di identificazione personale saranno al centro di un mondo di mobilità completamente interconnesso. «In questo modo - ha precisato Stackmann - impareremo di più sulle esigenze dei nostri clienti e saremo in grado di sviluppare offerte su misura ottimali per ogni singola utenza attraverso la gestione intelligente dei dati. Questo è già praticato con successo in altri settori». Nei prossimi anni i clienti Volkswagen beneficeranno di un’ampia varietà di servizi: ad esempio il software dei veicoli sarà aggiornato over-the-air (sfruttando il Cloud) tramite la rete di telefonia mobile.

Automobilisti e officine, inoltre, saranno informate in automatico dell’imminenza di un intervento di assistenza tramite l’App di manutenzione predittiva. I clienti saranno inoltre in grado di accedere a un ampio portafoglio di servizi dall’ecosistema digitale Volkswagen come We Park, We Deliver o We Connect e perfino We Share, l’offerta di car sharing di Volkswagen. Il business online fornirà un contributo chiave allo sviluppo del nuovo modello di vendita e viene attualmente ampliato in maniera massiccia. Nell’ambito della sua nuova partnership digitale con i suoi concessionari, Volkswagen svilupperà una piattaforma Internet comune che gestirà l’intero processo di acquisto fino alla stipula del contratto, inclusi finanziamenti, pagamenti e anche permute di auto usate. Per Volkswagen, la nuova piattaforma offrirà anche per la prima volta la possibilità di vendite dirette, una possibilità che l’azienda intende sfruttare principalmente nei settori del software e dei servizi online.