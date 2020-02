Golf eR1 dà spettacolo al GP Ice Race. Prestazioni mozzafiato per il bolide elettrico da 500 cv

ZELL AM SEE - Una esibizione al GP Ice Race - che si è svolto nello scorso week end sulla pista di ghiaccio di Zell am See, in Austria - ha offerto l'occasione al reparto Motorsport di Volkswagen di dimostrare il potenziale della nuova Golf eR1, uno dei modelli elettrici ad alte prestazioni che potrebbero affiancare nei prossimi mesi la ID.3 e le altre nuove auto di Wolfsburg spinte esclusivamente da batteria. Golf eR1 deriva sostanzialmente dal modello sperimentale che era nato per sviluppare il doppio motore elettrico da 670 cv poi installato nella vettura da corsa ID R, che ha polverizzato i record al Pikes Peak, al Nurburgring, a Goodwood e sulla montagna cinese di Tianmen.

All'esterno - sottolinea il magazine Autocar - l'auto sembra una Golf TCR leggermente modificata, ma sotto la sua aggressiva carrozzeria nasconde proprio la tecnologia elettrica della ID R che permetterà di alzare l'asticella dei livelli prestazionali posizionando questi inediti modelli al di sopra della gamma ID GTX, che debutterà entro la fine dell'anno. La Golf eR1 utilizza un layout a doppio motore che permette così la trazione integrale e mont un variante depotenziata dell'unità da 670 cv della ID R, presumibilmente con 500 Cv. Da notare che l'auto è in grado di funzionare anche in modalità a due ruote motrici utilizzando solo il motore anteriore.

Con tutte e quattro le ruote motrici e una elevatissima coppia elettrica immediatamente disponibile, la Golf eR1 offre un'accelerazione molto rapida, naturalmente con l'aiuto di pneumatici chiodati per poter affrontare il ghiaccio del circuito. Altra particolarità di questo 'missile' è il singolare gemito dei due motori elettrici che si percepisce dall'abitacolo con un livello sonoro sorprendentemente forte, un feedback acustico immediato sulle prestazioni di questa specialissima Golf, ma anche un 'accompagnamento' sonoro a cui probabilmente dovranno abituarsi in futuro gli spettatori delle competizioni automobilistiche di tutte le tipologie.