Renault Espace di sesta generazione, già in listino a partire da 43.700 euro con consegne da ottobre

CASTELO DE PAIVA – Per la Renault Espace è la sesta generazione ed è pronta ad arrivare sulle strade italiane dal prossimo ottobre con un prezzo che parte da 43.700 e arriva fino a 48.500 euro. Gli ordini sono già aperti dal 17 aprile.

L’Espace fu presentata la prima volta nel 1983 e da allora è stata venduta in 1,3 milioni di esemplari dei quali 78mila in Italia. La nuova abbandona definitivamente la carrozzeria del monovolume che aveva introdotto nel mondo dell’automobile sublimandola con il nome che, a dispetto di un concetto completamente diverso, mantiene. Anche l’Espace infatti è diventata un suv, si è accorciata (4,72 metri, -14 cm) ed è diventata notevolmente più leggera (-215 kg), a favore di guidabilità, comfort ed efficienza.

Basata sulla piattaforma CMF-CD, la stessa della Arkana, è venduta in configurazione a 5 o 7 posti allo stesso prezzo. Nel primo caso, il bagagliaio va da 581 litri, cresce a 777 litri spostando il divanetto di 22 cm in avanti e arriva a 1.818 litri se lo si abbatte. Nel secondo caso si va dai 477-677 litri fino a 1.714 partendo da 159 litri se si viaggia in 7. L’abitacolo ha altri vani per 38 litri. A richiesta si possono avere il gancio di traino elettrico, le barre portatutto e un tetto panoramico molto ampio (1,33 x 0,84 metri).

Completamente digitale il posto guida con strumentazione su display da 12,3”, l’head-up display da 9,3” e lo schermo centrale da 12” del sistema OpenR nativo Android, aggiornabile over-the-air al quale si possono connettere wireless anche quelli iOs. Per la ricarica ci sono prese USB-C per tutte le file di sedili e la piastra ad induzione. L’impianto audio di punta ha 12 altoparlanti e può contare su Spotify e Amazon Music incorporati. Completa la dotazione di sicurezza con airbag centrale anteriore e 32 dispositivi di assistenza che permettono la guida autonoma di livello 2. Ci sono anche i fari anteriori a matrice di Led.

Una sola la scelta della propulsione ed è una full-hybrid con motore 3 cilindri 1.2, batteria da 2 kWh, trasmissione automatica a 4 rapporti, 15 modalità di funzionamento e 200 cv di potenza complessiva per uno 0-100 km/h in 8,8 secondi con consumi di 4,6 litri/100 km pari a 104 g/km di CO2. A conti fatti, la nuova Espace è più efficiente del 35% rispetto alla precedente. Di serie sui due allestimenti superiori le 4 ruote sterzanti 4Control: al di sotto di 50 km/h le ruote posteriori sterzano controfase fino a 5° e al di sopra in fase di un grado. Il sistema dà la possibilità di selezionare ben 13 livelli di intervento e il diametro di sterzata si riduce da 11,6 a 10,4 metri.

La nuova Renault Espace è offerta in tre allestimenti: Techno a 43.700, Esprit Alpine a 46.500 euro e Iconic a 48.500 euro, anche se il listino al momento include solo gli ultimi due che hanno il 4Control di serie. La Iconic, rispetto alla Esprit Alpine ha in più, tra le altre cose, il sistema di visione perimetrico, i cerchi in lega da 20” in un diverso disegno, i retrovisori elettrici e riscaldabili, i sedili con rivestimenti in pelle traforata color sabbia con poggiatesta high comfort con gli anteriori regolabili e quello guida con massaggio, il volante riscaldabile e il sistema di parcheggio automatico.