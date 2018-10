Gli inarrestabili sport utility al Salone di Parigi guidano l’avanzata elettrica

PARIGI - Il futuro dell’automobile sarà anche elettrico, e il Salone di Parigi sembra confermarlo, ma per definire il presente basta un acronimo: Suv. Anche alla rassegna francese sono loro i grandi protagonisti, tra modelli attuali e proposte futuribili. Significativa in questo senso la presenza dei padroni di casa: se Renault pensa all’oggi, con il restyling della Kadjar, DS ne segue le tracce con la serie speciale “La Première” che celebra il debutto commerciale in Francia della DS 3 Crossback, ma guarda anche avanti con la variante elettrica E-Tense dello stesso modello e con la più grande DS 7 Crossback E-Tense 4x4, ibrida plug-in.



Mentre la C5 Aircross Hybrid Concept anticipa la versione ibrida del crossover Citroën, adeguandosi a quello che per l’intero gruppo Psa sembra ormai un mantra, visto che anche Peugeot svela la 3008 Hybrid, in arrivo nel 2019 con trazione integrale e 300 cv a disposizione.

A tanta “grandeur” i tedeschi rispondono per le rime. Bmw tra le sue ben 5 anteprime mondiali inserisce la quarta generazione della mitica X5. La madre di tutti i Sav (Sport activity vehicle) è stata rinnovata nello stile e ammodernata nei motori che sono quattro, un V8 e tre a 6 cilindri in linea equamente suddivisi tra benzina e turbodiesel con potenze comprese tra 265 e 462 cv.



Ampia l’ufficiosa – lo stand è allestito dalla filiale francese e non dalla casa madre – presenza Audi, che all’anteprima assoluta della SQ2, versione muscolare (300 cv) del più piccolo Suv dei quattro anelli, affianca la e-tron, prima Audi elettrica a ruote alte da 408 cavalli che sbarca in Europa forte di 10.000 ordini già raccolti, e la nuova Q3, alla prima uscita in un salone internazionale. Per quanto riguarda il resto della galassia Volkswagen, assente la marca regina, Seat ha portato la nuova Tarraco assieme alla piccola Arona Tgi a metano, mentre Skoda con la Kodiaq SR spinta dai 240 cv del diesel biturbo entra nel mondo dei Suv ad alte prestazioni. E Porsche con la nuova generazione della Macan sembra dare l’addio definitivo al diesel.

In questa sfida tra tedeschi premium non poteva certo mancare Mercedes, anch’essa protagonista di una grande performance espositiva con un poker di esordienti tra cui due Suv di grande spessore: la nuova Gle, un concentrato di innovazioni come la rete elettrica a 48 V che alimenta l’inedito sistema di sospensioni attive E-Active Body Control, e la Eqc che è il primo modello – guarda caso a ruote alte – del nuovo brand elettrico di Stoccarda.

In questa categoria di prodotti non si possono dimenticare i costruttori orientali che del settore sono storici protagonisti. Bello e simpatico nella sua taglia quasi tascabile, il nuovo Jimny con le linee squadrate ha guadagnato più spazio per in passeggeri, confermando il ruolo di Suzuki come grande specialista delle piccole auto. Honda ha portato in Francia la versione europea del Cr-V ibrido con il sistema di selezione automatica della modalità di trazione e il rinnovato Hr-V.

Tra queste storiche eccellenze non si può dimenticare l’universo Toyota. La marca regina ha svelato al pubblico europeo il nuovo Rav4 – bello e aggressivo – con la motorizzazione Full Hybrid da 222 cv di quarta generazione, studiata per privilegiare la componente elettrica a vantaggio di consumi ed emissioni. Ibrido di rigore alla Lexus, che del gruppo Toyota è il brand di lusso e a Parigi ha portato la Ux Hybrid che per lo stile originale e le dimensioni compatte appare particolarmente adatta al mercato italiano.

Molto attivi anche i coreani, con la Kia che presenta il suo top seller Sportage fresco di rinnovamento, mentre Hyundai gioca la carte delle propulsioni alternative con la versione elettrica della Kona e la Nexo a idrogeno, accreditata di 666 km di autonomia. Seppur con un heritage meno significativo, ha ben impressionato la cinese Gac con le linee moderne e pulite del suo crossover GS5.