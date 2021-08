BMW iX3, novità estetiche in arrivo per il Suv elettrico. L'anteprima allo IAA di Monaco

MONACO - Aggiornamenti in vista per la BMW iX3, la cui premiere è attesa alla prossima edizione dello IAA di Monaco a settembre. Nello stesso mese, stando a quanto dichiarato dalla casa, partirà in Cina, presso lo stabilimento di Shenyang (joint venture BMW Brilliance Automotive) la produzione del suv elettrico della casa tedesca. Disponibile nei due allestimenti, Inspiring e Impressive, sarà in vendita ad un prezzo di partenza - per il mercato italiano - di circa 70.900 euro. In attesa di vederla presso lo stand del Salone bavarese, quello che balza agli occhi sono le novità estetiche che riguardano il suv elettrico: la nuova BMW iX3 ha una silhouette che farà da apripista agli altri modelli dell'era di mobilità elettrica. È il primo a presentare la tecnologia BMW eDrive di quinta generazione.

Con un'autonomia fino a 460 km nel ciclo di prova WLTP, la iX3 si distingue immediatamente per un frontale riconoscibile con la griglia a doppio rene più grande rispetto al passato e gruppi ottici più sottili. Al posteriore il suv elettrico sfoggia i muscoli, tutto abbinati a gruppi ottici a Led tridimensionali e di grande effetto. Di serie è previsto il pacchetto M capace di conferire un look ancora più dinamico a questo modello. All'interno, tra le chicche si trovano i sedili sportivi ed il BMW Live Cockpit Professional con schermo da 12,3 pollici. Accenti BMW i Blue sono presenti sulla leva del cambio, sul pulsante Start/Stop e sul volante. Quello che non cambia è invece il powertrain capace di sviluppare una potenza di 210 kW/286 CV e 400 Nm di coppia massima. L'accelerazione da 0 a 100 km/h è prevista in appena 6,8 secondi. Il motore è alimentato da una batteria ad alto voltaggio da 80 kWh. L'unità di ricarica combinata consente una ricarica rapida in corrente continua (DC) fino a 150 kW. La ricarica rapida di 10 minuti aggiunge circa 100 km di autonomia nel ciclo WLTP.