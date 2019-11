Mercedes GLE, torna la Regina: tecnologia e comfort da primato

VENEZIA – Grande, più grande rispetto a prima (11,5 centimetri), la Mercedes Gle è un “suv cortese”. Perché, tra le altre cose, si “inchina” per agevolare le manovre di carico e scarico del bagagliaio (fino a oltre 2.000 litri di capacità). Per essere un veicolo così ingombrante (4,92 metri di lunghezza) è una gentilezza non da poco. Che è abbinata ad altre funzioni che aumentano il comfort a bordo: non solo per chi guida. Evoluzione della Ml, rispetto alla quale è cambiata non solo nella denominazione, ma anche nell'estetica, Gle è uno dei tre modelli della Stella disponibili anche a sette posti (gli altri sono Gls e Glb).

In Italia è solo a trazione integrale 4Matic e con la trasmissione a nove rapporti con un prezzo che parte da poco più di 69.000 euro. I designer ne hanno confermato le rotondità ed anche il quarto vetro laterale posteriore che ha sempre caratterizzato il modello. Gli ingegneri sono invece riusciti a ridurne il peso del 30% e nel contempo ad aumentarne del 20% la rigidità torsionale incrementando il passo di 80 millimetri per portarlo a quasi 3 metri. Con l'adozione della tecnologia a 48 Volt il costruttore offre altre avanzate soluzioni integrate nell'E-Active Body control.

Una di queste è il Road Surface Scan, una funzione predittiva che imposta le singole molle di ciascun ammortizzatore in base al tipo di strada che si sta per affrontare. Significa, ad esempio, che interviene anche prima di una buca, una “irregolarità” tutt'altro che rara anche in molto città. Con il pacchetto Off Road c'è invece il sistema che consente agli automobilisti di levarsi d'impaccio nel caso in cui restino bloccati nella sabbia. La Gle si mette a “saltellare”, anzi: “Dance with the sand”. Grazie all'Air Matic, inoltre, beccheggio e rollio vengono sostanzialmente annullati.

Il mild hybrid (etichettato come Eq a Stoccarda) viene applicato ai motori a benzina, i 3.0 litri a sei cilindri, con una potenza aggiuntiva di 22 cavalli: le due unità disponibili sono da 435 e 367 cavalli. L'offerta a gasolio è più “importante” ed include la debuttante unità plug-in anticipata con un'autonomia a zero emissioni fino a 100 chilometri nel ciclo Wltp grazie ad una batteria da 31 kWh. È la variante 350 De alimentata da un 2.0 litri diesel da 194 cavalli abbinato all'unità elettrica 100 kW che assicura una potenza di sistema di 320 cavalli e paurosi 700 Nm di coppia.

Il prezzo verrà reso noto solo nei prossimi mesi, ma quella di 80.000 euro potrebbe essere una cifra non troppo distante dalla realtà. Considerata la percorrenza media quotidiana, questa declinazione può venire impiegata nei giorni feriali in modalità elettrica per poi sfruttarne le potenzialità a gasolio sulle lunghe distanze in quelli festivi. Le altre motorizzazioni diesel sono da 245 (30 kW in più), 272 (+10 kW) e 330 cavalli con coppie rispettivamente di 500, 600 e 700 Nm. Il sistema multimediale Mbux ampliato garantisce tutti i servizi e le funzioni cui i clienti del marchio sono abituati e che possono anche beneficiare dell'immancabile ed avanzato armamentario di sistemi di assistenza alla guida.