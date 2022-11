Consegne a impatto zero, 45 Mercedes eSprinter entrano nella flotta di Sic Europe

La società della logistica e dei trasporti, romana ma con sedi in tutta Italia, va verso l’elettrificazione del 40% dei suoi veicoli scegliendo il large van della casa tedesca. A Roma la cerimonia ufficiale di presentazione per una svolta “digitale e green”

La società della logistica Sic Europe Srl fa la sua parte per rendere le nostre città più respirabili inserendo in flotta 45 Mercedes eSprinter, la versione elettrica del van della Casa della Stella. La cerimonia ufficiale di consegna dei mezzi per un trasporto merci a impatto zero è avvenuta a Roma con il simbolico passaggio delle chiavi da Dario Albano, managing director Mercedes-Benz Vans, a Enrico Folgori, direttore dell'area Strategia e Sviluppo di Sic Europe.

La strategia di Sic Europe prevede di arrivare al 40% di veicoli elettrici nella propria flotta per dare concretezza a quella che viene definita la “svolta green” dell’azienda. Sic Europe intende anche impiegare energia 100% rinnovabile in tutte le sue sedi operative e di attività e diventare una "tech company 100% digital”, mettendo a disposizione degli utenti servizi connessi per una gestione sempre più efficiente, veloce e sicura delle consegne.

"Siamo molto contenti che la Sic Europe Srl abbia deciso di investire sul nostro bestseller elettrico, l'eSprinter”, ha detto Dario Albano, managing director Mercedes-Benz Vans. “Siamo orgogliosi di contribuire alla loro svolta aziendale di divenire totalmente green con un veicolo che sta diventando sempre di più sinonimo di affidabilità, sicurezza, efficienza e innovazione. Siamo certi che il Mercedes-Benz eSprinter diventerà un elemento strategico all'interno della flotta di questo importante player nel mercato della distribuzione".

"Il nostro obiettivo”, ha affermato Enrico Folgori, direttore dell'area Strategia e Sviluppo di Sic Europe, “è giungere alla progressiva sostituzione di tutti i nostri veicoli con automezzi a propulsione elettrica per contribuire alla salvaguardia del pianeta senza rinunciare ai nostri obiettivi di crescita e continuando a garantire alle aziende partner servizi di trasporto, logistica, global service e facility management di altissima qualità. L'intesa con la Casa delle Stella consente a Sic Europe Srl di fare un passo in avanti decisivo verso lo sviluppo sostenibile".

Per i suoi van elettrici eSprinter, Sic Europe avrà una propria infrastruttura di ricarica che può contare su wallbox elettriche alimentate da fonti sostenibili. Il mercato delle flotte aziendali è quello che sta crescendo di più oggi e che mostra grande interesse per l’elettrificazione dei mezzi: si tratta di imprese della logistica e della distribuzione che acquistano un certo numero di veicoli e installano presso le loro sedi le stazioni di ricarica per rifornire la flotta proprietaria.

Il prossimo passo, per Mercedes eSprinter come per tutti i veicoli commerciali a impatto zero, sarà conquistare il mercato degli utenti singoli e delle micro società che, anche nel loro piccolo, possono dare un contributo per rendere le nostre città più respirabili.

Il recente rapporto di Legambiente “Mal’aria 2022 edizione autunnale" ha esaminato la qualità dell’aria in 13 città italiane da inizio anno a ottobre 2022: i livelli di smog (presenza di polveri sottili, CO2, biossido di azoto) sono quasi ovunque al di sopra dei parametri “di sicurezza” stabiliti dall’Oms.

L’obiettivo della consegna delle merci senza emissioni inquinanti richiede tempo, ha sottolineato Albano di Mercedes-Benz Vans, nonché il concorso di più elementi: i veicoli, come quelli di Mercedes, le infrastrutture di ricarica elettrica e le imprese visionarie, come Sic Europe, disposte a passare dall’alimentazione tradizionale a quella a batteria.

L'eSprinter è pensato per un impiego prevalentemente urbano: può viaggiare fino a 158 km nel traffico locale senza emissioni. La trazione elettrica ha potenza massima di 85 kW (116 CV); la capacità del vano di carico è di 11 m³, non compromessa dalla trazione elettrica, la capacità di carico è compresa tra 824 kg e 978 kg, e affidabilità, parsimonia e flessibilità sono analoghe alla Sprinter CDI. Tempi di ricarica in combinazione con una capacità utile di 35 kWh di circa 6 ore mentre per la batteria da 47kWh è di circa 8 ore con corrente alternata.