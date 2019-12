Volkswagen, Suv e berlina a marchio Jetta: parte l’offensiva entry level in Cina. Stategia per soddisfare i clienti “giovani”

PECHINO - Il settore ‘entry level’ ha ora un nuovo protagonista di successo in Cina: è la marca Jetta che in soli 3 mesi dal lancio ha già ottenuto 30mila consegne. La novità assoluta per questo importantissimo mercato - visto che in Cina è che questo rappresenta un terzo di tutte le vendite - è che dietro a Jetta (come lascia facilmente intendere il nome, identico a quello di un modello degli Anni ‘70 e ‘80) c’è il colosso Volkswagen. «Finora il segmento entry-level è stato servito quasi esclusivamente da marchi cinesi - ha detto Juergen Stackmann, chief sales officer del brand Volkswagen - e Jetta colma il divario tra il mercato entry-level e quello di volume, nella cui zona superiore è inserita Volkswagen. Vediamo un enorme potenziale in quella fascia di mercato e il successo lampo di Jetta ci dimostra che siamo nel giusto».

All’interno di questo segmento, circa l’80% dei veicoli è destinato ai clienti che acquistano un’auto per la prima volta nella vita, utenti che sono in media di 20 anni più giovani rispetto agli europei o gli americani e spendono tra 8.000 e 15.000 euro. Tutti i veicoli sono prodotti da FAW-Volkswagen in uno stabilimento all’avanguardia a Chengdu, che lavora a stretto contatto con l’hub centrale FAW-Vw a Changchun. L’anno scorso, il marchio Volkswagen ha consegnato oltre 3 milioni di veicoli in Cina.