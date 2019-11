Kia da protagonista al Salone dell'Auto di Guangzhou. Sotto i riflettori la nuova KX3

GUANGZHOU - Durante il Salone dell'Auto di Guangzhou (Cina), Kia ha presentato una serie di modelli – tra futuro e presente – che andranno ad alimentare la “flotta” di vetture coreane presente sul mercato cinese. Anche nel continente asiatico sono i Suv a tenere banco alla voce mercato, ecco perché regina dello stand Kia a Guangzhou è stata la nuova KX3. Uno Sport Utility compatto, che rientra nel cosiddetto segmento B. Spicca l'ormai celebre calandra “Tiger Noise”. Mentre le forme squadrate racchiudono un quattro cilindri a benzina, in grado di sviluppare 115 cv per un consumo di carburante, nel combinato, di 5,4 litri ogni 100 km. Il propulsore di 1,5 litri è accoppiato ad un cambio automatico a 8 rapporti. La vettura porta in dote il nuovo sistema multimediale UVO Connect, che si presenta al pubblico di bordo con uno schermo touch da 10,25 pollici. Numerose le cromature che circondano il corpo vettura.

Esclusivo per il mercato cinese è poi il modello Kia K3 EV. Vettura che va ad affiancare le versioni ibride e ibride plug-in, già presenti all'interno della “sfera” cinese di Kia. In mostra anche l'auto da corsa K3, destinata al Campionato Turismo Cinese.

Largo pure alle concept car in quel di Guangzhou, con prototipi come la Futuron e la Soul Booster EV. La prima rappresenta una sorta di Suv Coupé. Modello che aveva già visto la luce ad inizio novembre, durante il China International Import Expo (CIIE) a Shanghai. L'originale carrozzeria argentata cela un'auto a trazione integrale. La Futuron sposa le nuove linee guida in tema di design, che presenta il nuovo concetto di illuminazione "Star Cloud". L'illuminazione “Star Cloud” si ispira alle nebulose, brillando grazie ad un mosaico geometrico di illuminazione a LED a matrice. La superficie "Dragon Skin" della Futuron, che copre le aree di illuminazione, emula le squame corazzate del drago cinese. Quanto alla meccanica, la concept Kia impiega un sistema di propulsione elettrico, e una componente ADAS di livello 4.

La Soul Booster EV sperimenta invece un nuovo modo di vivere l'auto, esaltando il comfort dei passeggeri. Elabora il sistema READ (Real-time Emotion Adaptive Driving) di Kia, una futura tecnologia di mobilità che decifra le emozioni dei conducenti e ottimizza l'ambiente a bordo del veicolo, come illuminazione, suono, temperatura dell'abitacolo, vibrazioni e profumo del sedile, per un comfort e un piacere naturali.