Subaru, c’è la nuova Impreza. E Solterra full electric apre un nuovo corso

Subaru sale alla ribalta con due ghiotte primizie: l’Impreza di sesta generazione svelata al Salone di Los Angeles (trent’anni dopo la prima serie) e l’elettrica Solterra che sbarca sul mercato europeo. Sono mesi intensi per il marchio giapponese, con sfide a tutto campo. Dalla California la nuova Impreza 2024 svela un design rivoluzionato e un sostanzioso upgrade tecnologico. Quando esordì nel 1992 era l’unica a offrire la trazione integrale, anche grazie al Symmetrical All-Wheel Drive. Non a caso la leggendaria WRX regina dei rally molto si è ispirata all’Impreza, che ora si propone con un motore boxer 4 cilindri a iniezione diretta di 2 litri con 154 cv. La variante sportiva RS 2024 adotta un 2.5 da 185 cv. Questo è un modello evoluto, ma per i clienti più tradizionali di tutto il mondo.

Subaru programma il futuro sulla base di una solida tradizione. Solterra però è una rivoluzione, la sua prima elettrica, una svolta storica per il marchio delle Pleiadi che registra negli Usa i più significativi successi e guarda con sempre maggiore interesse anche alla vecchia Europa. Subaru si era già timidamente affacciata all’elettrico puro nel 2003 con il prototipo di citycar R1e Urban e, cinque anni dopo, con la Stella, una sorta di furgonette presentata solo al mercato giapponese. Esperimenti di vetture a emissioni zero che non ebbero seguito. Oggi parte una storia molto diversa, che porterà Subaru a diventare sempre più green, con una gamma interamente elettrificata entro il 2030.



Il Suv/coupé Solterra è il primo gradino della scalata ecologica al massimo livello. Una sfida nata in joint-venture con Toyota, che sulla stessa piattaforma e-Tnga realizza la bZ4X. In comune le due vetture hanno meccanica e sistemi di propulsione, le differenziano lo stile modificato in base ai rispettivi family feeling e una serie di caratterizzazioni. I 21 cm di altezza da terra e il sistema X-Mode consentono di affrontare qualsiasi terreno e il Grip control evoluto mantiene costante la velocità desiderata (da 2 a 10 km/h). La batteria è da 71,6 kWh, i due motori (sull’asse anteriore e sul posteriore) sviluppano entrambi 80 kW per una potenza complessiva di 218 Cv e 336 Nm di coppia che consente uno spunto da 0 a 100 in soli 6,9”).

La velocità massima è di 160 km l’ora. Solterra è lunga 4,69 metri, larga 1,86 e alta 1,65 con un passo di 2,85 metri che offre grande comfort ai passeggeri posteriori. L’abitacolo è davvero spazioso e ben godibile. Subaru garantisce un’autonomia di 465 km con cerchi da 18” o 414 (con quelli da 20”), naturalmente lo stile di guida – come in tutte le elettriche - condiziona i consumi. Inusuale la posizione di guida, con il cruscotto rialzato (ben leggibile il display da 7”) rispetto al volante, che è regolabile ma sistemato molto in basso. La visibilità eccellente è un’altra caratteristica apprezzabile. La sicurezza, attiva e passiva, è assicurata dai numerosi sistemi di assistenza Safety Sense (Autonomous Drive di Livello 2) con funzioni predittive.