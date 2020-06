Peugeot, un leader alla spina. Il Leone francese domina in Italia le vendite delle vetture ricaricabili

ROMA - Piatto ricco mi ci ficco, si usava dire ai tempi (ahinoi lontani) del pokerino tra amici. E il piatto della Peugeot – se si sposta il discorso sull’elettrificazione – ricco lo è davvero. E non solo per il dovizioso schieramento di modelli a batteria già a listino o prossimi a entrarci che ha consentito al Leone rampante di rivendicare la leadership del mercato italiano “alla spina” grazie al 16% di quota conquistato a febbraio, ultimo mese “normale” prima che il coronavirus facesse pesare il suo devastante impatto.A colpire è la strategia del gruppo Psa che a differenza di altri competitor ha evitato – almeno per ora – la più facile scorciatoia del mildhybrid per puntare subito sull’elettrificazione nelle sue manifestazioni tecnologicamente più evolute. Ecco quindi che nel segmento B delle cosiddette utilitarie, il più corposo del mercato europeo, a tenere alta la bandiera Peugeot provvedono e-208 ed e-2008, cioè le versioni 100% a batteria della compatta che sfoggia con orgoglio la corona di “Auto dell’Anno” e del suo stretto cugino a ruote alte.

I due modelli condividono l’unità propulsiva da 100 kW (136 cv) con 260 Nm di coppia e la batteria da 50 kWh, ma la differenza di peso si fa notare soprattutto nell’autonomia, che nel ciclo Wltp raggiunge i 320 km nel caso del Suv compatto e i 340 per quanto riguarda la berlina. Più o meno allineati sono i tempi di ricarica che, a seconda delle numerose opzioni disponibili per tale operazione – colonnine trifase o monofase; ricarica pubblica, wall box o normale presa domestica; potenze di 7,4, 11 o 100 e più kW; corrente continua e alternata – oscilla da 30 minuti (ripristino della batteria all’80% in ricarica rapida) a 16-17 ore.

Il listino della e-208 parte da 33.600 euro, quello della e-2008 da 38.350, cifre che non tengono conto di eventuali incentivi statali e locali o di promozioni del costruttore. All’estremità opposta della scala dimensionale si colloca l’altra novità 100% elettrica, annunciata, ma non ancora illustrata nei dettagli. Si tratta del minivan e-Traveller (“gemello” automobilistico del commerciale e-Expert) disponibile nelle lunghezze Compact, Standard e Long (4,61, 4,96 e 5,31 metri rispettivamente), capienza da 5 a 9 posti, modalità di guida Eco da 60 kW, Normal da 80 kW e Sport da 100 kW. Sono invece quattro le modalità di guida dei modelli elettrificati di dimensioni intermedie, per i quali Peugeot ha invece scelto l’ibrido plug-in: alla scelta tra Electric, Hybrid e Sport della 508 fastback e station wagon la 3008 aggiunge la modalità 4WD come si conviene a un Suv che tra l’altro è disponibile anche con la trazione integrale assicurata dai due motori elettrici – uno per asse – che abbinati al turbo 1.6 a benzina creano un sistema da 300 cv complessivi, contro i 225cv della 508 che viene proposta con la sola trazione anteriore e quindi con un unico motore elettrico.

L’autonomia massima nella marcia con la sola batteria nel ciclo Wltp è di 59 km per la 3008, di 54 per la fastback e di 52 per la wagon, a fronte di prezzi che partono da 44.430, 46.980 e 47.880 euro rispettivamente. Le quattro ruote motrici non sono destinate a restare a lungo un’esclusiva della 3008: entro la fine dell’anno verrà infatti svelata le versione di serie della Peugeot 508 più performante che alla trazione integrale si affida non per affrontare terreni impervi, ma per massimizzare le prestazioni su asfato.

Anticipata dal prototipo che vantava una potenza complessiva di 400 cv (ma secondo alcune anticipazioni il modello di serie dovrebbe fermarsi a 360), la 508 Pse – acronimo di Peugeot Sport Engineering, la divisione che sviluppa i modelli ad alte prestazioni – dimostra concretamente la fiducia di Peugeot nell’elettrificazione come fucina di sportività con un prodotto che si inserisce perfettamente – ma con un approccio decisamente più “green” – nel solco della tradizione delle versioni Gti, con la promessa di un’accelerazione 0-100 in poco più di quattro secondi.