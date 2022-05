Honda, linee filanti e comfort acustico top per la Prologue: il prossimo Suv elettrico. Arriverà nel 2024

ROMA - La Honda si prepara a lanciare un nuovo Suv elettrico entro il 2024, con stile e appeal particolarmente orientati al mercato nordamericano. È, infatti, proprio al Design Studio di Los Angeles della Casa giapponese che hanno sviluppato le forme del modello, in stretta collaborazione con il Centro di Tokyo. Ed è dalla California che arriva la prima immagine ‘teaser’ del prototipo della Prologue, sport utility a zero emissioni del brand, sviluppato in collaborazione con General Motors. Linee filanti e tecnologia di ultima generazioni saranno la cifra distintiva di una vettura che amplierà l’offerta ecosostenibile del Costruttore nipponico, destinata ad espandersi notevolmente dal 2026 con l’introduzione delle nuove auto costruite sulla piattaforma e-Architecture.

Per il 2030, infatti, la Honda punta a vendere 500.000 veicoli elettrici in Nordamerica. Abbozzata durante il periodo dell’emergenza Covid, facendo ampio ricorso alla tecnologia della progettazione virtuale, la Prologue si propone come una Suv adatta ad affrontare tanto viaggi avventurosi quanto la quotidianità del casa-ufficio. Tratti puliti, forme orientate alla praticità, passo lungo e cofano anteriore corto, con una cabina progettata per raggiungere valori di riferimento per l’insonorizzazione acustica, nel frontale sfoggia il ‘family feeling’ Honda tipico della gamma ‘ecò. «Come leader di progetto per il design esterno - spiega Jiro Ikeda, Exterior Design Leader della Honda Prologue - è stato molto emozionante lavorare con un giovane team di disegnatori con nuove capacità per creare un Suv con linee pulite e semplici ma anche una forte influenza dai nostri modelli EV globali, tra cui la Honda».